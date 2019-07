Corpo do empresário Sadi Gitz é velado no cemitério Colina da Saudades em Aracaju

05/07/19 - 10:56:53

O corpo do empresário Sadi Gitz, 70 anos, que morreu no inicio da manhã desta quinta-feira (04), após efetuar um disparo em sua boca, está sendo velado desde as 8 horas desta sexta-feira (05), no cemitério Colina da Saudade, em Aracaju. A cerimônia do velório está reservada a parentes e amigos e teve inicio às 8h desta sexta-feira (05).

Morte – O empresário cometeu suicídio na abertura do Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe, que acontecia no Hotel Radisson, na orla de Atalaia.

Sadi Gitz estava na plateia e, logo após a fala do governador Belivaldo Chagas, se levantou, se dirigiu ao governador fazendo um desabafo e em seguida disparou um tiro na boca. A morte do empresário foi presenciada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Foto Magna Santana