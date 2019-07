Cover oficial do Cazuza é uma das atrações do Rock in RioMar

05/07/19 - 14:27:33

Evento traz músicos e bandas covers dos ícones do rock n’ roll que marcaram várias épocas. Uma das atrações é o carioca Valério Araújo, cover do inesquecível Cazuza

Os fãs do cantor e compositor Cazuza terão a oportunidade de relembrar seus grandes sucessos através da voz e performance de Valério Araújo, cover oficial do artista.

Valério Araújo encanta, há 14 anos, os quatro cantos do Brasil por sua semelhança física e vocal com o cantor e compositor Cazuza, um dos nomes do rock nacional que vive ainda hoje na memória de todos que compartilharam a irreverência musical dos anos de 1980.

Na época em que foi descoberto, Valério atuava no comércio e nunca havia pensado na possibilidade de se tornar um cantor, até que um dia um convite mudou radicalmente a sua vida. Valério estava numa sessão de karaokê quando recebeu a proposta para dar início a um grupo cover do Cazuza. Passados quatorze anos, o fã incondicional do roqueiro é considerado o principal intérprete do cantor, morto em julho de 1990. Hoje é conhecido como Valério Cazuza.

“Nas apresentações que faço Brasil afora, vejo a lacuna que o Cazuza deixou, na reação do público. O cenário político, social e musical que ele traçou lá trás continua muito atual. Cazuza ainda vive e viverá através de suas canções e poemas”, diz o intérprete.

Para quem não quer perder a oportunidade de reviver os sucessos de Cazuza, vale a pena conferir a apresentação de Valério Araújo que acontece no dia 18 de julho, às 19h, na Praça de Alimentação Rio, localizada no RioMar Aracaju. O acesso ao show é gratuito e indicado para toda família.

Por RioMar Shopping