DNIT GARANTE RETOMADA DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA BR-101 EM SERGIPE

05/07/19 - 06:03:06

O superintendente estadual do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Gustavo Defilippo, confirmou nesta quinta-feira (4), a retomada da obra de duplicação da Rodovia BR-101. O trecho, que será recuperado, compreende do Km 77, com início na ponte do Rio Sergipe, até o Km 72, trevo de acesso ao município de Maruim.

A confirmação aconteceu na reunião realizada na sede do DNIT, em Aracaju. O prefeito de Maruim, Jeferson Santana; o secretário da Cidadania, Segurança, Gestão de Trânsito e Defesa Social do Município de Maruim, Marcos César Barbosa Santos; o coordenador de Engenharia do DNIT/SE, Fábio Bastos; o chefe da Seção de Operações da Polícia Rodoviária Federal, em Sergipe, Rodrigo Coelho; o secretário de Infraestrutura do Município de Laranjeiras, Valdecir da Conceição; e os especialistas em Trânsito, Adenilson do Espírito Santo e Rosenilde Oliveira, também participaram da reunião.

Durante o encontro, o superintendente Gustavo Defilippo destacou a importância da obra, que será reiniciada no dia 9 de julho, deve gerar empregos na região. O gestor destacou ainda que o trecho da rodovia vem sendo deteriorado há um certo tempo em virtude de diferentes variáveis, por isso, a necessidade da restauração.

Segundo o DNIT, será realizada limpeza da rodovia de concreto e, posteriormente, a sinalização. Após a liberação da nova pista, o trecho da antiga rodovia será interditado para ser restaurado sem a necessidade de utilização do sistema de pare e siga. Até 2020, o Dnit espera liberar 25 km de pista duplicada para facilitar o fluxo de veículos na rodovia BR-101.

O prefeito de Maruim, Jeferson Santana, destacou a importância da duplicação da rodovia. “Nos últimos anos foram registrados seis óbitos neste trecho que será liberado. A duplicação vai viabilizar o fluxo e vai gerar oportunidades de empregos durante a sua revitalização. Mas, o principal objetivo a ser alcançado está associado à segurança na rodovia durante o tráfego”, afirmou.

Na oportunidade, o prefeito Jeferson Santana solicitou uma parceria junto ao DNIT para obter material para melhorias na estrada de acesso ao povoado Pedra Branca, em Maruim. O prefeito solicitou a doação de material de fresagem para ser colocado na estrada de acesso ao povoado.

Por Keizer Santos

Foto assessoria