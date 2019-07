Evento na FAMES discute melhoria para os municípios

05/07/19 - 15:20:27

Em reunião realiza na manhã de hoje, (05) de julho, presidida pelo prefeito de Santana do São Francisco Júnior Barrozo, na sede da Federação dos Municípios de Sergipe – FAMES, com a participação da Dra. Sônia Faustino coordenadora Geral de Gestão de Instrumento de Repasse e Financiamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A reunião teve como objetivo tirar dúvidas dos gestores sobre os convênios firmados entre as prefeituras e o Ministério. O evento contou com uma excelente participação dos gestores municipais, que interagiram e colheram bons frutos do debate.

Da assessoria