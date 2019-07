Farol da Orla abre os portões para a 55 Expocaf no próximo dia 13

05/07/19 - 16:15:06

O Clube de Veículos Antigos do Farol, estará promovendo no próximo dia 13 de julho (sábado), a partir das 15 horas, a 55 Expocaf – Exposição de Veículos Antigos.

A exposição que contará com cerca de 40 carros, acontece mensalmente e será realizada na Orla da Atalaia, na área interna do Farol da Coroa do Meio.

O evento é uma parceria com a Marinha do Brasil, que liberou o espaço para que o mesmo fosse realizado.

“Estamos arrecadando dois quilos de alimentos não perecíveis de cada expositor para doação a entidades filantrópicas”, disse o presidente Naelson Rezende, ressaltando que a entrada é franca.

Foto Ascom