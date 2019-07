Governo homenageará personalidades que marcaram a história do Batistão

Troca de alimentos pelo ingresso de acesso iniciou nesta sexta-feira, 5

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), através da Superintendência Especial de Esportes (SEE), homenageará no dia 9 de julho, por ocasião das comemorações do Cinquentenário do Batistão, cronistas esportivos, que participaram da inauguração daquela praça de esportes, no dia 9 de julho de 1969.

Serão homenageados também, jogadores sergipanos que integraram a Seleção Sergipana, que enfrentou a Seleção Brasileira no jogo inaugural, contra a Seleção Brasileira e autoridades e personalidades que marcaram a história da principal praça de esportes do Estado de Sergipe.

A festa dos 50 anos do Batistão terá também o seu momento de solidariedade. O ingresso do torcedor nas cadeiras azuis e vermelhas será trocado por um quilo de alimento não perecível. Nas cadeiras brancas dois quilos de alimentos. Essa troca teve início na manhã desta sexta-feira (5), nas bilheterias da Arena Batistão. Todo alimento arrecadado será entregue a entidades de caridade da capital sergipana.

Segundo a Superintendente Especial do Esporte, Mariana Dantas, essa é uma forma de reconhecimento do Governo do Estado, à personalidades, atletas e cronistas esportivos, que ajudaram a construir a história do Batistão.

“O Batistão é o maior palco do nosso esporte. Por aqui passaram grandes craques do futebol sergipano, do futebol brasileiro. Tivemos também grandes jogos. Aqui aconteceram fatos marcantes da história sergipana. Portanto, nada mais do que justo uma grande programação para marcar essa data tão importante que é o Centenário do Batistão. São cinquenta anos de grandes transformações. Programamos uma grande festa, uma forma de resgate da importância que esse estádio representa para todos nós sergipanos. Já lançamos o selo comemorativo e agora homenagearemos personalidades, cronistas e atletas que ajudaram a construir o passado, o presente e o futuro do Batistão”, comemorou Mariana Dantas.

Autoridades

Entre as autoridades que serão homenageadas, estão o idealizador e responsável pela construção do estádio, ex-governador Lourival Baptista (in memoriam), ex-governador Paulo Barreto de Menezes (in memoriam), que conduziu a obra concluída em apenas nove meses, ex-governador Jackson Barreto, a quem coube a grande reforma, transformando o estádio na concepção de arena, inaugurando em 2015, a configuração atual de Arena Batistão. O atual governador Belivaldo Chagas, que mantém e dedica uma atenção toda especial ao Batistão e ao desenvolvimento do esporte sergipano. Jornalista Leó Filho, que levou ao então governador Lourival Baptista, a necessidade de Sergipe ter uma praça de esportes, digna do crescimento do seu futebol. Serão homenageados o ex-árbitro Sidrack Marinho, atual administrador daquela praça de esportes e o jornalista Hugo Costa (in memoriam), autor da letra do hino do Batistão, que é cantado na voz de Luís Gonzaga e Anástacia.

Atletas e cronistas esportivos

Atletas de futebol e cronistas esportivos que participaram da partida inaugural, também serão alvo de homenagens por ocasião do Cinquentenário do Batistão, entre eles estão radialista Carlos Magalhães, que também presidiu a Comissão de Imprensa, recepcionando jornalistas e radialistas de todo o Brasil que aqui se fizeram presentes para transmitir a partida entre Seleção Brasileira de Futebol e a Seleção Sergipana.

Entre outros cronistas, alvo da homenagem do Governador do Estado estão Antônio Barbosa, José Canabrava de Mendonça, Raimundo Luís da Silva, Wellington Elias da Paixão, Cicero Barreto, Givaldo Batista, Reinaldo Moura, Gilvan Fontes, Antônio Menezes de Moura, Paulo Roberto da Silva Lima e Paulo Williams.

Os atletas da Seleção Sergipana homenageados são o goleiro Marcelo (Itabaiana) o zagueiro Augusto (Itabaiana), zagueiro Gecélio (Sergipe), lateral direito Zé Américo (Cotinguiba), lateral esquerdo Zé Arlindo (Confiança), lateral esquerdo Joel (Sergipe), meia Zé Pequeno, (Sergipe), atacantes Edmilson Santos (Itabaiana), Fernando Oliveira (Cotinguiba) e Valmir (Sergipe).

