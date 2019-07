MOTOCICLISTA MORRE APÓS SE ENVOLVER EM ACIDENTE COM CAMINHÃO E CARRO

05/07/19 - 10:36:32

Um grave acidente envolvendo dois caminhões, um veículo de passeio e uma motocicleta fez mais uma vitima fatal no interior do estado.

O acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (04) e terminou com a morte do motociclista identiticado como Gilvanilton da Silva Hora, 26 anos, em Santana do São Francisco.

O motocicleta e chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas não resistiu aos ferimentos e morreu.