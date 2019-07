OPERAÇÃO CONJUNTA LOCALIZA SUSPEITO ENVOLVIDO EM ASSALTOS A BANCOS

05/07/19 - 16:43:03

Nesta sexta-feira, 05, equipes da força de segurança da Bahia e Sergipe (PF, PC-SE, DRACO/BA, PC-BH) concluíram as investigações contra crimes de instituições financeira localizada no estado de Sergipe e Bahia. E hoje foi possí vel apreender um dos integrantes Michael Andrade Liga, conhecido “Robissão”.

O indivíduo é um dos praticantes da facção criminosa conhecida Bonde do Maluco, na cidade de Aracaju. O suspeito é responsável por diversos assaltos em instituições financeira do município de Cristinápolis e na cidade de Santo Estevão, no estado da Bahia.

Segundo informações repassadas, Michael é acusado de roubar carro forte no bairro de Sussuarana. Fugitivo da Operação Guerra e Paz que resultou na desarticulação da facção Criminosa da região do bairro da Paz, além de ser apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no bairro da Mata Escura em Salvador.

Ainda segundo informações policiais, o suspeito tinha mandado de prisão em aberto pela vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca da Bahia e estava em Aracaju, utilizando documentos falsos no qual dificultada sua localização.

Diante da tentativa de prisão, o investigado efetuou vários disparos de arma de fogo contra os policiais e foi atingido e levado ao ponto de socorro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil agradece a colaboração da comunidade e reforça a importância do Disque Denúncia, através do número 181, para continuar com as ações de combate à criminalidade.

Ascom SSP