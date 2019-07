Pavimentação asfáltica do bairro Porto já é uma realidade em Itabaiana

05/07/19 - 13:48:10

Desde a última quinta-feira, 04, a Prefeitura de Itabaiana deu início à pavimentação asfáltica do bairro Sítio Porto, em Itabaiana. A obra, orçada em mais de 600 mil reais, será totalmente realizada com recursos próprios e fazem parte de um cronograma estabelecido pelo prefeito Valmir de Francisquinho que visa levar o benefício para diversas localidades do município.

“Sempre foi um sonho meu ver Itabaiana com uma usina de asfalto própria, produzindo e colocando nas ruas da nossa cidade a preço de custo. Hoje, a usina é uma realidade e pretendo levar o asfalto para diversos bairros e povoados que nunca haviam sido assistidos pelo poder público. Temos que trabalhar pensando no bem comum de todos.” É o que destaca o gestor municipal.

As avenidas Constantino Alves do Amorim e Capitulino Alves dos Santos e as ruas Mariovan dos Santos Brito, Jailton de Melo Rezende e Edivaldo Alves de Andrade ficam localizadas nas imediações de um dos maiores supermercados e das universidades da cidade, a Federal de Sergipe e a Tiradentes. Além do benefício para os moradores, a obra também levará comodidade para os estudantes e para o comércio local que é um dos principais geradores de renda do município.

Além da pavimentação asfáltica, a gestão de Valmir de Francisquinho, do primeiro ao seu sétimo ano, já realizou a entrega da creche John Lenon, do CAPS AD Santo Onofre, de uma quadra poliesportiva, de uma praça e do calçamento a paralelepipedos de diversas ruas. Sobre o volume de investimentos o prefeito lembra que “a meta é modernizar e preparar a cidade para o futuro”.

Asfalto na cidade e nos povoados

Seguindo o cronograma, as próximas localidades a receberem a malha asfáltica serão os povoados Taboca e Dendezeiro e os bairros Campo Grande e Mamede Paes Mendonça, todos com as obras já iniciadas. Em breve, as populações das comunidades São José e Pé do Veado, também poderão comemorar o benefício.

Da assessoria