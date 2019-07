Personalidade política bastante conhecida está sendo acusada de assédio sexual

05/07/19 - 12:55:40

Uma personalidade bastante conhecida em todo o estado, está sendo acusada de assédio sexual e será denunciado na semana que vem.

A informação foi passada pela suposta vitima que pediu para não ter seu nome revelado, até que seja feito um Boletim de Ocorrência, que deverá ser prestado no inicio da semana, já que as tentativas só pararam após o bloqueio do número.

Em conversa por telefone com a redação, ela afirma que “ele é muito ousado e cara de pau. Eu nunca dei intimidade para ele, mas as insinuações que ele fazia era descabida”, afirma e acrescenta: “ele me pediu um presente e disse que ia me dar um presente. Agora imagine o que era?, uma foto dele pelado e ele queria uma minha. Ousado”, desabafou.

Ao ser questionada se teria ou teve algum vinculo empregatício com o acusado, ela nega e explica que “o caso aconteceu à época da eleição. Eu acabei indo em sua residência e a partir dai, ele pegou meu telefone e começou a mandar essas indecências. Um nojo”, reclamou.

Ao final da conversa, ela pediu para que não fosse identificada por enquanto, já que segundo ela, o Boletim de Ocorrência será prestado. “Não tenho nada a esconder, mas peço que aguarde até que eu formalize a denúncia. A pessoa fala bobagem, pensa que vai ficar por isso mesmo, apaga a conversa e pensa que está tudo acabado. Ela só esqueceu que eu tenho os prints de toda nossa conversa. É um cara de pau”, afirmou.

Munir Darrage