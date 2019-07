Prefeitura de Cumbe emite nota de esclarecimento sobre o concurso

05/07/19 - 06:30:22

A Prefeitura Municipal de Cumbe informa que o Edital nº 001/2019 para Concurso em diversas áreas profissionais no município já passa por processo de adequação no que se refere a remuneração ofertada ao profissional “Arquiteto 01”. Após comunicado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), recebido nessa quinta-feira, 04 de julho, a administração municipal, através de sua Procuradoria, avaliou e reparou os itens levantados pelo órgão e encaminhou ofício a empresa responsável pela elaboração do Concurso Público para retificação do Edital.

A administração lamenta que o CAU/SE tenha publicado a nota de repúdio sem antes esperar a posição da Prefeitura, que também pretende entrar em contato com o próprio Conselho informando quais medidas serão tomadas, entre elas as mudanças de acordo com as normas estabelecidas pela categoria e também com orçamento do município, ajustando a carga horária e salário compatível à função apresentada. A Prefeitura de Cumbe ainda informa que ao contrário do que diz a referida nota, reconhece a importância do profissional arquiteto, tanto é que incluiu a vaga no quadro de vagas para o Concurso Público, dando a possibilidade ao profissional de exercer sua função com dignidade, aplicando sua experiência técnica em projetos que melhorem a qualidade de vida do cidadão cumbense.

Da assessoria