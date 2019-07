REPRESENTANTE DO BANCO MUNDIAL AGRADECE APOIO DO TCE POR AUDITAR OBRAS

05/07/19 - 14:50:02

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheiro Ulices Andrade, recebeu em seu gabinete na manhã desta sexta-feira, 5, representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A visita de cortesia foi motivada pelos convênios existentes entre o TCE e a instituição financeira, especialmente no que diz respeito à fiscalização de obras públicas, a exemplo das que vêm sendo executadas por meio do Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

“Queremos ressaltar a parceria que tem o BID com o Tribunal de Contas no marco do Prodetur do Estado de Sergipe. O Tribunal já vem auditando o programa faz cinco anos, este vai ser o último ano de execução do projeto. Então, a gente quis vir visitar o presidente do Tribunal de Contas e agradecer pela colaboração no marco dessa parceria”, disse o especialista financeiro do Banco, Carlos Capizo.

Fonte e foto TCE