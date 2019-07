Somese firma parceria com a Boom Card para seus associados

05/07/19 - 11:11:02

Com a finalidade de oferecer benefícios e clube de vantagens aos seus associados, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) firmou uma parceria com a Boom Card, uma empresa que tem junto a ela mais de cinco mil parceiros nacionais como: restaurantes, empresas de viagens, redes de hotéis, lojas, farmácias, redes de cinema, entre outros que oferecerão descontos especiais para os associados da Somese.

A Boom Card é uma das maiores empresas de vantagens do Brasil e nasceu com o objetivo de inovar e oferecer benefícios reais e sem burocracia que fazem sentido no dia a dia dos assinantes. Oferece ainda centenas de vantagens para os colaboradores e dependentes.

Segundo o professor e presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, essa parceria surgiu com o intuito de gerar mais benefícios aos associados da Somese para que usufruam dos descontos propostos pela Boom Card. “Tenho certeza que essa parceria será extremamente positiva para nós que realizamos compras e utilizamos diversos serviços”, destacou Dr. Aderval.

De acordo com o diretor/sócio da Boom Card, Danilo Barreto, a parceria tem o objetivo da Somese oferecer um cartão para que os associados tenham benefícios junto à rede de parceiros. “A Boom Card tem atuação a nível Brasil e contempla mais de cinco mil parceiros, gerando benefícios aos associados da Somese”, pontuou Danilo.

Associar-se

Para o médico que ainda não se associou a Somese, basta se deslocar até a sede da instituição (Rua Guilhermino Rezende, 426 – Bairro São José) preencher um formulário e pagar uma taxa anual e está pronto para usufruir dos benefícios da Boom Card.

Matéria:Ascom Somese e Foto: Leonardo Vilas Boas