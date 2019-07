Turismo: atrativos de Sergipe estão sendo divulgados nas rádios da Bahia

05/07/19 - 15:11:18

Com intuito de atrair cada vez mais turistas para Sergipe e manter a economia sempre aquecida, foi iniciada nesta quinta-feira, 4, a divulgação dos principais destinos sergipanos em seis rádios da Bahia. A iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), é informar para milhares de ouvintes sobre os atrativos, belezas naturais, artesanatos, cultura e culinária durante as programações.

As inserções acontecerão várias vezes ao longo do dia nos mais variados programas das emissoras, atingindo, assim, todo tipo de público. A medida visa aumentar o número de turistas em Sergipe já que temos todas as qualidades que os baianos procuram: praia, belezas naturais, tranquilidade e acesso rápido e fácil pela Linha Verde.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, a medida dará um retorno muito rápido, assim como aconteceu com a ação de divulgação dos festejos juninos, em Salvador. “No mês de maio realizamos, durante cinco dias, uma ação de divulgação dos festejos juninos em um shopping da cidade e o resultado foi surpreendente. Temos relatos de pessoas que vieram para Sergipe por conta desta ação. Agora, ampliamos a divulgação para seis rádios e esperamos continuar com o turismo em alto em Sergipe”, declarou o secretário.

Durante o período de junho, grande parte dos hotéis localizados na capital sergipana registraram ocupação de 100%, fato bastante comemorado pelo gestor da pasta. “Enquanto Sergipe registrava uma média de 90% na taxa de ocupação dos leitos, a Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis da Bahia (ABIH/BA), por exemplo, relatou que estavam com apenas 39,19%”, falou Manelito.

Ainda como incremento no turismo do estado, a partir do mês de agosto, a Azul Linhas Aéreas volta a operar com o voo diário entre Aracaju/Salvador, barateando as passagens e ampliando as possibilidades de chegada em Sergipe. “Tudo está voltando a entrar nos trilhos, a Secretaria de Turismo está se empenhando para ampliar cada vez mais o número de turistas no estado”, finalizou o gestor.

Rádios

As rádios que terão inserções diárias com spots promocionais de Sergipe são: Excelsior (840 AM), Jovem Pan (91,3 FM), Piatã (94,3FM), A Tarde (103,9FM), Sociedade (740 AM) e Rádio Globo (90,1FM). A propagando está sendo realizada pela Setur, através do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), financiado pelo Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID).

Por Danilo Cardoso