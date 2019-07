Uninassau sedia formação de professores estaduais de Sergipe

05/07/19 - 10:22:38

Curso trabalha novas metodologias no ensino da matemática e sua aplicação nas escolas

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju sedia, nestas quinta e sexta-feira (4 e 5), o Curso de Formação para Professores com Didática Específica em Matemática. O evento é uma parceria entre a Instituição e a Secretaria de Estado da Educação (Seed).

A coordenadora do curso de Pedagogia da UNINASSAU, Niraildes Machado Prado, explica que o curso foi idealizado para trabalhar as novas metodologias do ensino da matemática para serem aplicadas nas escolas estaduais de Sergipe. “A UNINASSAU tem enorme satisfação em motivar o Ensino Médio e Fundamental, contribuindo de forma significativa para modernizar e atualizar o aprendizado por meio de novas metodologias. Ao participar do evento, estamos tendo a oportunidade de trocar experiências dentro da educação”, observa Niraildes.

O diretor da UNINASSAU, Yuri Neiman, considera de grande importância a parceria constituída entre a Instituição e a SEED, para o engrandecimento do Ensino Básico no estado de Sergipe. “Para nós, é sempre uma honra integrar os eventos de educação que envolvem o Ensino Fundamental e Médio do estado”, conclui.