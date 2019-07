Vereador cabo Amintas lamenta morte de empresário Sadi Gitz

05/07/19 - 16:07:18

O vereador Cabo Amintas (PTB) se pronunciou sobre a tragédia que chocou os sergipanos na manhã desta quinta-feira, 4. O empresário do ramo de cerâmica, Sadi Gitz, atirou contra si mesmo após o pronunciamento do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, durante a realização do Simpósio de Gás Natural na Orla de Aracaju.

De acordo com testemunhas, o empresário estava na segunda fila da plateia e, antes de efetuar o disparo, gritou: “Governador, o senhor é um grande mentiroso”.

Em suas redes sociais, Cabo Amintas postou uma nota lamentando a morte do empresário, acompanhada de um vídeo do momento do disparo, e criticou um trecho da fala do governador logo após o ocorrido. Belivaldo afirmou: “é lamentável, mas a vida segue”.

“‘Vida que segue’, governador? Pro senhor sim. Mas para a família que hoje chora a morte de um ente querido talvez não siga com tanta tranquilidade. Nem pra essa família nem pra tantas outras, que sofrem com as consequências da sua incapacidade de governar”, afirmou Amintas.

E continuou, “quando o empresário se vê sem incentivo, quando o trabalhador que oferece sua mão de obra não encontra emprego, quando as contas chegam e o dinheiro falta, é difícil dizer ‘vida que segue’”.

Confira a nota completa abaixo:

“‘Vida que segue’, governador? Pro senhor sim. Mas para a família que hoje chora a morte de um ente querido talvez não siga com tanta tranquilidade. Nem pra essa família nem pra tantas outras, que sofrem com as consequências da sua incapacidade de governar. Quando o empresário se vê sem incentivo, quando o trabalhador que oferece sua mão de obra não encontra emprego, quando as contas chegam e o dinheiro falta, é difícil dizer “vida que segue”.

Veja que esse não foi um tiro qualquer, a morte de Sadi Gitz, apesar de trágica, não pode ter sido em vão. Não incentivamos essa prática a ninguém, mas, cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Apesar do ocorrido, acredito que o senhor entendeu o recado deixado por ele, ou quer que desenhe?

Bote a mão na consciência, rapaz, e faça um governo digno! Respeite os sergipanos!

Que Deus conforte a família enlutada.

Cabo Amintas.”

Fonte: Assessoria de imprensa do Cabo Amintas.