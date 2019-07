Confira o funcionamento dos serviços municipais no feriado desta segunda

06/07/19 - 07:18:53

Devido ao feriado de Emancipação Política de Sergipe, celebrado na próxima segunda-feira, dia 8, os órgãos da Prefeitura de Aracaju estarão fechados, com exceção dos serviços municipais considerados essenciais e indispensáveis à população.

Confira abaixo o que abre e fecha no feriado:

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas, bem como a sede da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os dois Centros de Especialidades Médicas (Cemar) Augusto Franco e Siqueira Campos, e demais setores administrativos. A Rede de Urgência e Emergência (Reue), que abrange os hospitais municipais, estará funcionando normalmente. No Hospital Fernando Franco (Zona Sul), localizado no conjunto Augusto Franco, funciona a urgência pediátrica, ortopédica e clínica. A Urgência Odontológica, que dá entrada pelo Hospital Fernando Franco, também estará funcionando normalmente durante o feriado.

Educação

As escolas da rede municipal de educação não funcionarão. A Casa de Ciência e Tecnologia de Aracaju (CCTECA) Galileu Galilei também não abrirá.

Funcaju

Na segunda-feira, 8, todas as unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) ficarão fechadas.

Parque Augusto Franco (Sementeira)

Funciona em horário normal, das 5h às 21h45.

Mercados e feiras livres

Os mercados centrais funcionarão das 6h às 12h na segunda. Os setoriais estarão fechados. Já o mercado Vereador Milton Santos, no conjunto Augusto Fraco, e o Centro de Artesanato Chica Chaves estarão fechados. Não há feiras livres em Aracaju neste dia.

Guarda Municipal de Aracaju (GMA)

A GMA continuará prestando seus serviços essenciais normalmente.

Defesa Civil e Procon

A Defesa Civil permanecerá com equipes no plantão para atendimento a eventuais demandas através do número 199. Já o Procon, não funcionará nesta segunda-feira, 8.

Por Tirzah Braga