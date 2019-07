EDVALDO VISITA PADRE INALDO: PARCERIAS EM PROL DE ARACAJU E SOCORRO

06/07/19 - 07:05:14

O prefeito Edvaldo Nogueira foi recebido, na tarde desta sexta-feira, 5, na sede da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, pelo gestor do município, Padre Inaldo. No encontro, eles falaram sobre a administração das duas cidades, discutiram possíveis parcerias e trataram sobre o consórcio do transporte metropolitano.

“Nós discutimos a situação dos nossos municípios, como a gente pode, cada vez mais, integrar Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e as cidades vizinhas. Conversamos também sobre a necessidade de dar maior celeridade ao processo do consórcio de transporte na Grande Aracaju e, obviamente, conversamos sobre nosso partido, e também sobre um pouco da política”, afirmou o prefeito de Aracaju.

Edvaldo ressaltou a importância da atuação das duas gestões com foco na melhoria de vida dos cidadãos. “Falamos sobre o que estamos fazendo de positivo em Aracaju e ele em Socorro, trocamos experiências, as nossas dificuldades, a ideia de que temos que estar cada vez mais juntos, mais fortes, principalmente porque são cidades que estão ligada. Uma conversa de amigos, correligionários e dos prefeitos da capital e da maior cidade do Estado, onde se concentram a maior população de Sergipe, maior número de trabalhadores e, juntas, representam mais de 50% do PIB do Estado”, reiterou.

Para o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, receber Edvaldo na sede do município é “motivo de muita alegria”. “Através dessa comunicação e parceria, nós conseguimos aprender muitas coisas que podem enriquecer o município de Socorro. Edvaldo já é um político de experiência ampla, já está no terceiro mandato de Aracaju e tem dado sempre orientações para que a gente possa crescer e trabalhar cada vez mais pela cidade”, afirmou Inaldo.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA