Emendas destinadas por Eduardo Amorim beneficiam o município de Simão Dias

06/07/19 - 06:57:25

O município de Simão Dias recebeu, nesta sexta-feira (05), uma ambulância e dois veículos de pequeno porte adquiridos com recursos destinados por Eduardo Amorim, por meio de emenda parlamentar de R$ 500 mil. O valor possibilitou também a aquisição de materiais e equipamentos para Unidade Básica de Saúde.

Ainda na solenidade, foi assinada Ordem de Serviço para reforma do canteiro central da Avenida Construtor João Antônio de Santana município. “Recebemos esses veículos e equipamentos, que serão essenciais para melhorar a qualidade da Saúde em nosso município. Assinamos também a Ordem de Serviço para reforma do canteiro central na entrada de nossa cidade, fruto também de emenda destinada por Eduardo Amorim”, ressaltou o gestor.

O prefeito Marival Santana reconheceu o trabalho de Eduardo Amorim em prol do. “Fica aqui o nosso agradecimento por esses recursos. Tenho certeza que o sucesso da nossa gestão só foi possível graças às parcerias que buscamos com os parlamentares, a exemplo do então senador Eduardo Amorim”, salientou.

“Fico feliz em contribuir com o desenvolvimento de Simão Dias, especialmente na saúde, que é uma área fundamental para a população. Parabenizo a gestão do prefeito Marival Santana e do vice, Aloízio Viana, que está transformando o município”, destacou Eduardo, que foi representado pelo advogado, Rodrigo Thiago.

Fonte e foto Assessoria