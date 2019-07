Muito triste, sincero e sentido

06/07/19 - 00:31:19

Diógenes Brayner

O suicídio ocorrido com o empresário Sadi Gitz, da cerâmica Escurial, deixou Sergipe em estado de nostalgia. Foi tudo muito triste. A morte provocada é uma medida única, exclusiva, decisiva e final. Ninguém pode imaginar o que passou na cabeça de Sadi, segundo antes dele puxar o gatilho e acabar com a vida. Seria um ato de coragem ou covardia? Uma tristeza profunda, somada à desilusão e multiplicada pela impotência de resolver situações que prolongariam sua vida.

Teria sido falta de fé? A verdade é que fica no ar todo um desenvolver de sentimentos frustrados. Como funcionou a cabeça de Sadi antes de chegar ao evento? Como teria dormido na noite anterior, tendo a certeza de que seria a última? Não dá para responder isso em um momento que ainda se titubeia sobre atos e gestos. O suicídio sempre foi uma ação extremamente triste, principalmente para a família. Mas a divulgação ampla do ato se deu em razão do momento e local que fora praticado.

O jornalismo sensato sugere – e geralmente se cumpre – a não divulgação do suicídio. É que um incentiva a tantos outros que estão contidos. O suicídio é um fato para se lamentar, exatamente porque quem o pratica não teve uma mão amiga que chegasse antes do gesto. Lógico, pior é fazer disso bandeira de disputa política absolutamente paroquial, que não retroage no tempo e evita o ato, mas enche-se de maldade quando utilizado de forma torpe para ferir adversários.

O mais cruel talvez seja isso…

O diretor de redação do Faxaju Online, Munir Darrage, relatou ontem, nas redes sociais, um episódio que aconteceu com ele. Jornalista competente, responsável pelo êxito do portal, O que Munir narra demonstra a aflição de quem passa por um momento tão dramático na vida de uma cidadão. Mesmo sem lhe pedir permissão, vou transcreve o apelo que ele faz no final da gravação:

“… Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê muitos comentários, as pessoas politizarem esse fato que aconteceu com esse cidadão, esse empresário – não sei quem é, não conheci, nunca vi nem de perto e nem de longe. Mas olha, não politizem esse troço não. Isso é uma coisa que a gente carrega no peito pelo desespero. A gente trás e não tem como correr dele. É como se fosse algo vivo que fica te cutucando para você fazer…”

… veja que ponto esse cidadão chegou. Ele fez num ambiente assim… Veja, acho uma covardia polemizar isso. Pensei muito antes de gravar, mas vamos esquecer esse cara, vamos deixá-lo descansar em paz. Enfim, vamos deixar ele e a família dele descansarem. Vamos deixar a família dele se recompor, porque é muito difícil. Todo dia tem postagens nos grupos. Porque fulano é culpado, sicrano é culpado! Ninguém é culpado não. Ele escolheu fazer isso, assim como eu escolhi: dia, hora e local. Essa é minha opinião. Não estou dizendo que é certa, mas é minha opinião. Boa Noite”!

Munir Darrage expôs o que muitos não têm coragem de fazer. Tudo muito triste, sincero e sentido.

Gilmar deixa programa

O deputado Gilmar Carvalho (PSC) está deixando o programa que faz na TV-Atalaia: “Cidade Alerta”, com informações do dia e continuidade da programação nacional da Record.

*** Primeira informação é que está havendo pressão para afastar Gilmar. Isso não foi confirmado, mas circula a notícia de que será por precaução.

*** Na realidade o afastamento de Gilmar está confirmado. Para o seu lugar vai Diego Barros, que apresenta programa pela manhã e vai para o “Cidade Alerta”.

Gilmar vai para a Pepepe

Consultado sobre a questão da saída da Atalaia, Gilmar Carvalho evitou falar, mas adiantou que já na segunda-feira (15) vai estrear o programa na “TV PEPEPE”, pela internet.

*** Pela resposta de Gilmar avalia-se que ele deixará mesmo a TV-Atalaia.

Sobre candidatura

Sobre sua candidatura a prefeito de Aracaju e a questão partidária, Gilmar Carvalho diz que tem reunião marcada com a senadora Maria do Carmo (DEM) na segunda-feira

*** Ontem, Gilmar conversou com o ex-deputado José Carlos Machado (DEM);

*** Gilmar diz que ainda não tem definição sobre partido e nada fará sem conversar com quem lhe convidou para o PSC.

Muita tristeza

O empresariado está ressentido com a forma como o empresário Sadi Gitz, da cerâmica Escurial cometeu o suicídio em evento na quinta-feira sobre o gás: “foi muito triste para todos nós”, admitiu em off um membro de uma entidade.

*** – A situação de sua empresa não ia bem, mas ele sempre foi forte e disposto à luta. Não conseguiu vencer a crise, e tomou uma atitude lamentável e triste, disse.

Estava preparado

Um empresário disse, inclusive, que Sadi Gitz teria sido enganado por “um advogado, que aproveitou da gravidade de sua situação e se excedeu nos honorários, além de orientá-lo a não cumprir acordos bancários”.

*** – Ele foi para o simpósio preparado para tirar a vida o que deixou a classe muito triste, disse.

O nome de Mandarino

Ainda não foi resolvida a indicação para a Codevasf, mas a tendência é a permanência de Cezar Mandarino, a começar da ida de 34 prefeitos ao gabinetes dos deputados pedir que ele fique.

*** Ao receber quatro parlamentares de Sergipe, na quinta-feira pela manhã, o ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto, reconheceu o trabalho de Mandarino à frente da Codevasf.

Avalia outro nome

Mesmo assim haverá a avaliação de outro nome, inclusive o de Mandarino, para permanecer na Codevasf. Um detalhe: ele é funcionário de carreira e conseguiu unir os servidores do órgão.

*** Outro detalhe: Cezar Mandarino fez campanha aberta para Bolsonaro presidente…

Acomodar a Barra

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) diz que o partido não precisa tomar posição agora sobre a Barra dos Coqueiros: é necessário conversar e ocupar espaços. Ele próprio já conversou com o prefeito Airton e com o vice Alysson.

*** Vamos conversar com o deputado Fábio Reis, presidente regional do MDB, para que se busque a unidade do partido na Barra.

Jandinho em Feira Nova

O vereador Jandison Muniz da Silva.(Jandinho), de Feira Nova, está trabalhando para disputar a Prefeitura do município. Foi o vereador mais votado. Jandinho faz parte do agrupamento político do ex-prefeito Jonas.

*** Há um problema sério: o ex-prefeito está com rejeição elevada e há um sentimento de renovação no eleitorado, além de Jonas ter sido prefeito por três vezes. Um detalhe, o atual prefeito, Painho, também despenca na opinião do eleitorado.

Candidatura em Glória

A deputada Janier Mota (PL), segundo informações de Nossa Senhora da Glória, quer disputar a Prefeitura do município em 2020.

*** Interessante é que o suplente dela é o ex-deputado Jairo Santana (PRB), que também é candidato a prefeito.

*** A informação é que o ex-prefeito Serginho está impedido de disputar o pleito, com um detalhe: ele trabalha no gabinete da deputada na Assembleia.

Sem sinal de trabalho

A deputada Janier Mota ainda não deu sinais do seu trabalho na Alese. Ela tem perfil para executiva. Conta com apoio de sua irmã em Glória, que tem empresa de laticínio, como a indústria Natville.

*** Segundo uma fonte da Assembleia, “Jairo sabe muito bem que não terá condições de ser candidato a prefeito e pensa em assumir o mandato”.

Belivaldo e André Moura

O governador Belivaldo Chagas viajou ontem para Simão Dias, quando ouviu André Moura dando entrevista a uma rádio da cidade. Pisou no acelerador e foi à emissora para conversar com ele.

*** Belivaldo também falou e elogiou o trabalho de André na liberação de recursos para Sergipe, na gestão passada, quando exercia mandato de deputado federal. Tudo foi conseguidos independente do partido de prefeitos e do governador.

Elogios à liberação de recursos

Belivaldo elogiou a atuação de André com representante do escritório do Rio em Brasília. Em um mês ele já liberou R$ 120 milhões para o Estado. Na hora, Belivaldo brincou: “quando for buscar recursos para o Rio, lembre-se também de Sergipe”.

*** O governador pediu que André ajudasse nos recursos para uma adutora em Sergipe junto ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

Bolsonaro traidor

Categorias da segurança pública se revoltaram contra o presidente Jair Bolsonaro e o PSL na quinta-feira em razão das duas emendas rejeitadas pela comissão que analisa a reforma da Previdência.

*** Deixaram a Câmara Federal aos gritos de:“Bolsonaro traidor” e “PSL traidor”,

Deu nas redes sociais

///Critica Bolsonaro – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou na noite de ontem a atuação do presidente Jair Bolsonaro para alterar a PEC (Proposta de emenda à Constituição) da Previdência para reduzir a idade de aposentadoria dos policiais federais.

*** “Bolsonaro é o presidente de todos os brasileiros, não só dos policiais federais”, disse Maia no XP Expert 2019, em um painel do qual também participaram o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. A mediação foi da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

///Trabalho infantil – Em transmissão ao vivo na noite desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o trabalho infantil e usou o próprio exemplo para dizer que “não foi prejudicado em nada” por ter colhido milho aos “nove, dez anos de idade” em uma fazenda de São Paulo.

*** Aos seus seguidores no Facebook, ele declarou ainda que “o trabalho dignifica o homem e a mulher, não interessa a idade”, mas alertou que não apresentaria nenhum projeto de lei para descriminalizar a prática por saber que “seria massacrado”. No Brasil, há 1,8 milhão de crianças e adolescentes que trabalham, segundo os últimos dados do IBGE. Desse universo, cerca de 1 milhão exercia trabalho ilegalmente.

///O Jogo foi jogado – Segundo a revista Veja, O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), afirmou que é “contra vazamento ilegal” de informações, mas ressaltou que “o jogo foi jogado assim, inclusive para o impeachment da [ex-presidente] Dilma“.

*** “Aquela decisão [de vazar o áudio envolvendo a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula], naquela época o impeachment estava morrendo, e aquele vazamento foi decisivo para recuperar o processo de impeachment. Então, a gente não tem que ter o ‘não pode isso, não pode aquilo’”, disse Maia.

*** Como informou a coluna Radar, Maia era o convidado do programa Pânico, na rádio Jovem Pan. Questionado sobre a quem interessavam os vazamentos das mensagens envolvendo Sergio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol, Maia disse que não pode haver “dois pesos e duas medidas”. “Quando o vazamento é para beneficiar um lado, é bacana. Quando, em tese, vai beneficiar o outro, aí não pode”, afirmou o presidente da Câmara.

*** “O criminoso, que se vá atrás do criminoso para que ele pague pelo crime dele de entrar em um aparelho de terceiros sem autorização”, acrescentou o deputado.

Um bom batepapo

Ponte aérea – O ex-deputado federal André Moura chegou ontem a Aracaju logo cedo e por volta das 17 horas já estava no Rio para agenda com o governador carioca.

Corre muito – Hoje, André Moura, como secretário de Estado, fica no Rio de Janeiro durante o dia e retorna a Aracaju à noite. Cumpre compromisso aqui e volta ao Rio.

Não pegou bem – A politização do suicídio do empresário durante simpósio sobre o gás não pegou bem para quem levou uma tragédia para problemas pessoais e paroquiais.

Redes sociais – Ontem, nas redes sociais os comentários com intensidade menor do que na quinta-feira. Tentaram fazer de uma tragédia uma peça de revanchismo.

Movimento amplo – Novos nomes surgindo como candidatos às Prefeituras do interior no sertão. Há um movimento amplo sobre as eleições de 2020.

Falou pouco – O deputado federal Fábio Henrique disse ontem que passou a quinta-feira tão envolvido nas votações da Câmara que falou pouco sobre política.

Até os erros – Clóvis Silveira disse ontem que tudo que acontece na nossa vida é essencial. Até os erros trazem a possibilidade do aprendizado!

Correm solta – Há um silêncio superficial na discussão sobre a sucessão em Aracaju, embora as conversas correm soltas nos bastidores.

De dois pés – Queira ou não o The Intercept Brasil está ganhando esse jogo para Sérgio Moro e os procuradores. A Veja entrou de dois pés e a população acredita.