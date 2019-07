Novas adesões de servidores da prefeitura de Aracaju ao Ipesaúde serão liberadas terça, 09

Contribuição será via desconto na folha de pagamento e os valores para cada beneficiário seguirão tabela fixada em lei

A partir da próxima terça-feira (9), servidores ativos (efetivos e comissionados) e inativos que estiverem devidamente conveniados da administração direta e indireta, pensionistas, além de seus respectivos dependentes poderão se dirigir ao Centro de Atendimento, na sede do Ipesaúde, rua Campos, 177, para realizar novas adesões. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h, com entrega de senhas das 6 às 15h.

A contribuição será via desconto na folha de pagamento do servidor e os valores para cada beneficiário seguirão a tabela fixada em lei: de 0 a 18 anos R$ 83,21; de 19 a 29 anos R$ 140,17; de 30 a 39 anos R$ 197,10; de 40 a 49 anos R$ 262,38; de 50 a 59 anos R$ 328,49; acima de 59 anos R$ 394,20.

Para inscrição de titulares e dependentes, a lista de documentos necessários está disponível www.ipesaude.se.gov.br, na aba Espaço Beneficiário/Cadastro/Documentação. Podem ser inscritos nessa modalidade filhos, netos e bisnetos até 35 anos; filhos inválidos; pai e mãe sem renda; esposa/esposo com até três salários-mínimos no contracheque/carteira de trabalho; enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho, mediante declaração do segurado, desde que comprovada a dependência econômica.