SÉTIMA MORTE POR DENGUE FOI CONFIRMADA NO ESTADO DE SERGIPE

07/07/19 - 06:00:08

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Mércia Feitosa, confirmou neste sábado (06) a sétima morte por dengue em Sergipe.

Até o momento, as informações são de que cinco crianças e um adulto morreram com o mesmo diagnóstico no estado desde o início do ano. Os casos foram registrados nas cidades de Aracaju, Monte Alegre, Feira Nova, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora de Lourdes.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica informou ainda, que foram confirmados 982 casos da doença no estado e registradas 4.195 notificações.