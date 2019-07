Festa do Povoado São Pedro leva multidão a euforia no município de Telha

07/07/19 - 08:53:11

O forró tomou conta do povoado São Pedro. Gente de várias cidades da Região do Baixo São Francisco foram se divertir na festa do padroeiro do município de Telha, São Pedro. O evento contou com uma grande estrutura de segurança composta por quatro brigadas de bombeiros, com 30 policiais militares e quatro viaturas da Polícia Rodoviária Estadual, além da equipe de segurança contratada pela gestão municipal, tudo para garantir que os forrozeiros pudessem curtir sem nenhuma preocupação.

O morador da localidade, José Fernandes dos Santos, curtiu vendo a animação sentado na porta de casa. “Estou adorando a festa, tudo bem organizado, a noite está linda e o melhor com segurança, tanto que chamei a esposa para assistir as bandas, aqui no meu ‘camarote particular'”, brincou o morador, elogiando o evento.

Quem também estava feliz com a agitação foi a comerciante Denise Dantas Paixão dos Santos. “Adorando! Principalmente porque o prefeito permitiu que a gente pudesse comercializar aqui, estou conseguindo vender bastante meus doces, para dar aquela reforçada no orçamento do mês”, agradeceu a cidadã.

E o que não faltou foi animação. A primeira banda a subir ao palco foi Carlinhos do Arrocha, depois os Primos do Arrocha, ambas atrações do próprio município, valorizando a prata da casa.

No intervalo o grupo de dança “Massacre dance”, chegou impactando a todos com suas coreografias. Logo em seguida a cantora Ninéia Oliveira, trouxe para os forrozeiros os clássicos do “forró das antigas”, colocando todos para dançar e curtir a noite com muita alegria e descontração.

Já a banda Amor Cigano, chegou embalou o coração dos apaixonados. O cantor Luanzinho Moraes, “o playbozinho do arrocha”, trouxe toda sua irreverência e carisma, fechando com chave de ouro a festa que já deixou saudades para o público do Baixo São Francisco. O prefeito Flávio Dias já garantiu que ano que vem tem mais. Também estiveram na noite o deputado federal, Fábio Mitidiere, o vice-prefeito Bitolo, o prefeito de Malhada dos Bois, Cesar. O prefeito interino da Prefeitura de São Francisco, Gilvanio Santana, o Prefeito, Cesar e o Vice prefeito Juca de Cedro, também estiveram prestigiando o evento.

TDantas Comunicação