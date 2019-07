HOSPITAL DE CIRURGIA FORMA EQUIPE DE BRIGADA DE INCÊNDIO EM ARACAJU

07/07/19 - 06:06:03

Nos dias 04 e 05 de julho, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Hospital de Cirurgia realizou o curso de brigada de incêndio a fim de capacitar uma equipe de profissionais da Instituição para o combate a incêndios, além de instruí-los sobre maneiras de prevenir situações de risco. O treinamento contou com a participação de colaboradores de diversas categorias, abrangendo todos os turnos.

O curso seguiu as normas de regulamentação do Ministério do Trabalho e o conteúdo foi composto pela abordagem teórica, realizada no próprio Hospital, e também pela capacitação prática, feita em um centro de treinamentos externo, com certificação para esta finalidade.

A enfermeira Vitória Carvalho elogiou a iniciativa do curso e reconheceu que o conhecimento adquirido prepara o profissional para eventuais situações de risco. “É de extrema importância que a instituição tenha funcionários capacitados para esse risco, pois teremos condições para proceder diante de eventualidades que envolvam a segurança no nosso local de trabalho”, relatou.

O cirurgião dentista e novo brigadista Ismário Menezes afirma que a turma está apta para auxiliar em cenários de risco. “Achei muito bom mesmo, mostrou o quanto é importante conhecer o nosso ambiente de trabalho e como devem ser utilizados os dispositivos que podem ser acionados em casos de incêndios. Esperamos que não aconteçam situações em que precisemos aplicar os conhecimentos do curso, mas, caso aconteça, toda a equipe está apta”, conclui.

Por Regiane Sá

Foto assessoria