ITABAIANA VENCE FLUMINENSE DA BAHIA E ESTÁ CLASSIFICADO PARA 4ª FASE DA SÉRIE D

07/07/19 - 06:49:34

O Itabaiana recebeu na noite deste sábado, no estádio Etelvino Mendonça, a equipe do Fluminense de Feira de Santana. O confronto foi validado pela terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Bastava apenas um empate para o Itabaiana garantir a classificação para próxima fase da competição, mas o tricolor serrano dentro de campo foi pra cima e fez valer o mando de campo.

Com o incentivo do torcedor que lotou as arquibancadas do Mendonção, o Itabaiana foi muito superior em campo e pressionou o Fluminense durante toda a partida. A equipe baiana não conseguia completar nenhuma jogada. No ataque o meia Aurélio distribuía bem a bola. Após, cruzamento o volante Jacobina recebeu na área e marcou um golaço para o clube sergipano.

Já na segundo tempo o Itabaiana manteve a mesma postura e propôs o jogo. Depois de falta cobrada pelo lateral Renato, o meia Igor Alves recebeu na área e marcou o segundo gol do jogo. Final: Itabaiana 2×0 Fluminense. Com o resultado o tricolor serrano está classificado para a quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Essa é a última fase para o clube sergipano garantir o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C. Em breve o Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai divulgar o próximo adversário do Itabaiana.

Foto: Wendel Resende – FSF