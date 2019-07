Polícia prende um jovem estelionatário no município de Canindé do São Francisco

07/07/19 - 09:07:28

As Polícias Civil e Militar prenderam em flagrante na cidade de Canindé do São Francisco, um homem identificado como sendo Luís Felipe Sedrins Bernadino, 18 anos, pela prática de crime de estelionato.

Segundo a polícia, os policiais receberem a informação de que um criminoso estava em um correspondente bancário, no centro de Canindé de São Francisco, e ao fazer contato com a atendente, passou-se por analfabeto, dando, inclusive, o aparelho celular para a funcionária a fim de que ela falasse com um comparsa. Neste momento, o outro golpista confirma que pessoa que está na loja é analfabeto e que não sabe depositar o dinheiro na conta.

O suspeito solicitou que o funcionária realizasse os depósitos nas contas indicadas por ele. Após depositar e solicitar o dinheiro do cliente, a atendente descobre que foi vítima de um golpe, já que o indivíduo corre da agência sem entregar nenhum valor. O prejuízo girou em torno de R$ 9 mil.

Segundo o delegado Fábio Santana, após diligência, o suspeito foi encontrado no centro da cidade e acabou preso em flagrante pelo crime de estelionato. As investigações continuam para que os outros golpistas sejam identificados. “Alertamos aos comerciantes, em geral, que fiquem atentos aos golpistas e em caso de dúvidas não efetuem a transação comercial e procurem à Delegacia para que possamos esclarecer os fatos e tomar as providências cabíveis”, destacou o delegado.

Informações e foto SSP