Prefeitura municipal de Aracaju realiza Jogos Estudantis 2019

Mais de 1.600 estudantes, 23 escolas, empolgação e vontade de vencer. A Prefeitura de Aracaju deu início, neste sábado, 6, aos Jogos Escolares 2019, ação que fomenta a prática esportiva entre os estudantes da rede municipal de Educação e é mais uma meta realizada do Planejamento Estratégico da gestão municipal.

Durante três sábados, meninos e meninas, entre 8 e 17 anos, disputarão partidas de futsal, queimado, atletismo, dama, dominó e cabo de guerra. A grande culminância do projeto será realizada no próximo dia 27, com a premiação das escolas campeãs. As competições acontecem no campus da Universidade Tiradentes, no bairro Farolândia.

“Este é um modelo simples, mas, bastante efetivo de se promover a prática esportiva nas nossas escolas. Agradeço bastante aos nossos diretores, coordenadores e professores de Educação Física, que se mobilizaram e tornaram possível esta iniciativa. O esporte é um grande incentivador, diminui a evasão escolar e quando melhoramos a nossa capacidade física, melhoramos a concentração, a disciplina. Os alunos estão muito empolgados e nós também, pois chegamos a mais uma meta alcançada”, afirma a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Leite.

Primeiro dia

Durante este sábado, 20 escolas se enfrentaram em partidas de futsal, nas modalidades mirim, infantil e juvenil. Segundo o coordenador de Educação Física e Esporte da Semed, José Robson dos Santos, a união do corpo docente das escolas foi fundamental para a realização dos jogos.

“Essa é uma grande oportunidade que temos de reunir nossos alunos na prática esportiva. O empenho dos profissionais de Educação Física da nossa rede fez toda a diferença e agora todas essas crianças e adolescentes estão aqui, jogando com seus colegas, fazendo novas amizades e praticando uma atividade que gostam”, ressalta José Robson.

07/07/19 - 09:39:38