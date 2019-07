SERVIDORES DA PMA PODERÃO EFETUAR CADASTRO NO IPESAÚDE A PARTIR DE TERÇA

07/07/19 - 06:00:26

Após o prefeito Edvaldo Nogueira sancionar a lei que renovou e ampliou o convênio da Prefeitura de Aracaju com o Ipesaúde, para prestação dos serviços de saúde aos servidores municipais, a partir desta terça-feira, dia 9, os interessados já poderão procurar a sede da autarquia estadual para efetuar o respectivo cadastro.

Os servidores ativos, da administração direta e indireta, inativos e comissionados podem se dirigir à rua Campos, 177, no bairro São José, e procurar o Centro de Atendimento do Ipesaúde. A lista de documentos necessários está disponível no portal www.ipesaude.se.gov.br, na aba Espaço Beneficiário/Cadastro/Documentação. O setor funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

“Este foi mais um compromisso assumido pelo prefeito Edvaldo Nogueira para assegurar assistência à saúde dos servidores. Contamos com o engajamento decisivo do governador Belivaldo Chagas, bem como da gestão do Ipesaúde, na construção dessa iniciativa benéfica aos servidores da administração municipal”, destacou o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira.

Pela nova relação contratual, os servidores que já mantinham o convênio passam a contribuir com 8% da remuneração, sendo 4% pagos pela administração municipal (como contribuição patronal). Para quem aderir a partir de agora, os valores para cada beneficiário titular seguirão a tabela fixada em lei: de 0 a 18 anos R$ 83,21; de 19 a 29 anos R$ 140,17; de 30 a 39 anos R$ 197,10; de 40 a 49 anos R$ 262,38; de 50 a 59 anos R$ 328,49; acima de 59 anos R$ 394,20, onde a administração municipal arca com 50%.

Atualização

Os servidores municipais que eram inscritos no “Plano Especial” precisam procurar a sede do Ipesaúde para promover a sua respectiva atualização cadastral. Para os demais inscritos, a transição é automática.

Em relação às carências para acesso aos serviços dos novos inscritos, a partir do recebimento da carteirinha (o que ocorre logo após a efetivação da primeira contribuição), os servidores já têm acesso aos serviços de urgência e emergência oferecidos no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA), que funciona em anexo ao Hospital de Cirurgia, para os demais procedimentos, consultas e exames, há cronogramas específicos (vide tabela).