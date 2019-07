3° BPM REALIZA MAIS DE 99 MIL ABORDAGENS E PRENDE 428 PESSOAS NO 1º SEMESTRE

08/07/19 - 07:20:56

No período, também foram apreendidos 191 kg de drogas e 48 armas foram apreendidas

O 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), divulgou nessa terça-feira, 2, um Balanço dos resultados obtidos no 1º Semestre de 2019. No período, foram realizadas mais de 99 mil abordagens na área de atuação, resultando na apreensão de armas de fogo, drogas e prisões. A unidade fica sediada na cidade de Itabaiana.

Segundo a Polícia Militar, por meio da análise de dados anteriores, foi desenvolvido um planejamento que culminou com a intensificação de rondas e abordagens em locais que indicavam maior probabilidade de delitos. Essa estratégia resultou na realização de 99.333 abordagens que resultaram na apreensão de 48 armas de fogo e 191 kg de drogas.

Como resultado, houve também a recuperação de 289 veículos com restrição de roubo e furto. No período, 428 pessoas foram presas em flagrante. No tocante a atendimentos, foram 27.671 chamadas da população por meio do telefone 190 ou acionamento direto das equipes.

Os Festejos Juninos nas cidades Areia Branca, Frei Paulo, Ribeirópolis, Aparecida, Aleixo, Macambira, Pinhão, Pedra Mole, Malhador e Carira, que compõem o 3º BPM, transcorreram sem registro de ocorrências expressivas. No município de Itabaiana, a tradicional Festa do Caminheiro também aconteceu em clima de paz e tranquilidade.

O comandante do 3º Batalhão, tenente-coronel Sidney Barbosa, ressalta que toda as ações adotadas foram planejadas de acordo com as diretrizes operacionais do Comando do Policiamento do Interior (CPMI) e do Comando Geral da Corporação.

Com informações de Ascom PM/SE