CAPITÃO SAMUEL SUGERE CRIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO EM SERGIPE

08/07/19 - 09:46:57

Através de Indicação nº296/2019 o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) sugere ao Governo do Estado a criação do Programa Mais Médicos no âmbito estadual. A proposta tem o objetivo de contemplar os municípios que não se enquadram no programa federal, com contratação exclusiva de médicos brasileiros formados no Brasil e no exterior.

De acordo com justificativa parlamentar, a criação do programa vai gerar emprego e melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O programa visa solucionar questões emergenciais

Para capitão Samuel, prevenir é sempre o melhor remédio. ” A criação do programa perpassa por prevenção e preservação da saúde, bem como tornar o atendimento médico mais humanizado, aproximando médicos dos seus pacientes, bem como da comunidade, criando um vínculo de confiança que irá ajudar na elaboração de melhores estratégias em defesa da saúde de toda à população”, ressaltou o deputado.

Por Luciana Botto