DOIS MOTORISTAS SÃO PRESOS EM FLAGRANTE DIRIGINDO SOB EFEITO DE ÁLCOOL NAS BRs

08/07/19 - 10:16:57

Dois motoristas foram presos em flagrante neste domingo (07) por agentes da Polícia Rodoviária Federal conduzindo veículos após ingerir bebida alcoólica.

O primeiro caso foi magistrado no km 50 da BR-235, em Itabaiana. As informações passadas pela PRF são de que o motorista foi flagrado dirigindo um táxi e ao ser abordado e realizado o exame do bafômetro foi constatado 0,61mg/l de álcool no sangue.

O segundo registro também foi no km 50 da BR-235, onde um homem foi preso em flagrante dirigindo um caminhão com 0,67mg/l de álcool no sangue.