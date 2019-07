DRFV PRENDE HOMEM ENVOLVIDO EM ROUBO DE VEÍCULO EM ARACAJU

08/07/19 - 05:54:38

A equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) com apoio do Departamento de Crime Contra o Patrimônio (Depatri), prendeu Matheus Paixão Santos, por roubo de um veículo ocorrido no dia 3 de junho deste ano, no bairro Farolândia, em Aracaju.

Segundo informações da polícia, Matheus e mais alguns comparsas roubaram um automóvel na rua Coronel Ramos Santos, no bairro Farolandia. A vítima afirmou que os autores estavam em um carro quando praticaram o crime. Um deles, menor de idade, foi abordado pela Polícia Militar nas imediações do Parque dos Faróis, em Socorro, com os documentos da vítima, o que facilitou a identificação de pelo menos dois dos envolvidos.

Como se trata de crime praticado por maiores e menores, a Delegacia Especial de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA) dará seguimento às investigações para apurar a participação dos adolescentes no caso.