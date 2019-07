Gilmar fica na TV-Atalaia até dia 31 e segunda-feira já inicia programa na TV ‘PÉ-PÉ-PÉ’

08/07/19 - 22:16:23

O deputado estadual e radialista Gilmar Carrvalho (PSC) deixa a TV Atalaia, onde apresenta o programa ‘Cidade Alerta’, diariamente no final da tarde (segunda a sexta-feira) dia 31 de julho. A notícia foi publicada neste final de semana pela coluna ‘Plenário’, publicada no portal Faxaju Online e confirmada nesta segunda-feira por fonte da própria emissora de TV.

O novo apresentador do ‘Cidade Alerta’ será o radialista Diego Barros, que apresenta programa pela manhã na rádio Atalaia. A saída de Gilmar Carvalho da apresentação do programa já era comentada nos bastidores políticos há alguns dias. Gilmar mantém sua candidatura à Prefeitura de Aracaju e, em pesquisa publicada pelo Jornal da Cidade, realizada pelo Instituto Padrão, deu Gilmar Carvalho em primeiro lugar.

Já na próxima segunda-feira (15), o radialista Gilmar Carvalho, entra no ar via internet com a TV PÉ PÉ PÉ, onde fá programas variados com vídeos nas ruas, divulgando solidariedade, problemas nas comunidades, nos hospitais, notícias e denúncias, mas propondo soluções sempre que puder. Com um detalhe: entrará várias vezes ao ar durante o dia por no máximo 15 minutos.

Nesta segunda-feira o deputado Gilmar Carvalho teve uma conversa com a senadora Maria do Carmo Alves (DEM), como foi anunciado no sábado (06) e está a caminho da sigla, pela qual pode disputar a Prefeitura de Aracaju. Mas antes vai conversa com a direção do PSC. Mesmo assim ainda não há definição sobre o partido pelo qual vai à disputa.