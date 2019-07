MULHER É MORTA POR ESTRANGULAMENTO PELO EX-COMPANHEIRO NO INTERIOR

08/07/19 - 09:34:49

Mais um feminicídio é registrado no interior do estado. Desta vez, o crime foi registrado no último sábado (06) no município de Cristinápolis.

As informações são de que Clenildes Lino dos Santos, 35 anos, foi morta após ser estrangulada pelo ex-companheiro identificado como Zé Carlos, conhecido como Pieca.

Após cometer o crime, Piesca tentou suicídio, ingerindo veneno. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional Dr. Jessé Fontes, em Estância e está detido em custódia pela Polícia Militar.