Polícia Militar promove formação continuada dos instrutores do Proerd

08/07/19 - 07:26:00

O evento tem a finalidade de promover a formação continuada da equipe de instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência

Com a finalidade de promover a formação continuada da equipe de instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), a Polícia Militar do Estado de Sergipe realizou o 1° Ciclo de Atualização e Palestras Proerd, entre os dias 10 e 28 de junho, em Aracaju.

As atividades desenvolvidas no período abrangeram palestras como: Protocolo de Atenção à Violência nas Escolas, com a professora Josevanda Mendonça Prado; Oratória, com o jornalista Evenilson Santana; Cuidados com a Voz com a fonoaudióloga Késsia Ferreira; Desenvolvimento Psicossocial da Criança e Identificação dos Principais Transtornos, com a neuropsicopedagoga Anneci Moreira; além dos diversos debates sobre as vivências e boas práticas em sala de aula, que contribuíram para o melhor desenvolvimento do programa e policiamento preventivo nas escolas.

Na oportunidade foi apresentado ao efetivo policial o novo Sistema de Gestão e Dados do Proerd. Idealizado pela capitã Adriana Littig e desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da PMSE, a ferramenta tecnológica contribuirá para aperfeiçoar a organização administrativa do programa. Permitirá também confeccionar um banco de dados para acompanhar o desempenho do programa ao longo do tempo. Esse recurso auxiliará futuramente nos estudos sociais sobre segurança pública, para melhor aplicação das ações preventiva pela Polícia Militar.

O Proerd

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é oriundo de um programa norte-americano criado em 1983, após muitas pesquisas envolvendo educadores, psicólogos, psiquiatras e policiais. Tem como metodologia a Teoria Socioemocional, que trabalha os sentidos e as emoções dos alunos. Em 1992, foi implementado no Brasil, por meio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente é o programa de prevenção ao uso de drogas das Polícias Militares de todos os estados do Brasil. Em Sergipe, foi implantado no ano de 2001, e atualmente é coordenado pela capitã Adriana Littig, já tendo formado mais de 80 mil alunos ao longo desses 17 anos.

As escolas que desejarem receber o programa no próximo semestre devem enviar um ofício direcionado ao Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe, na pessoa do coronel Marcony Cabral Santos, solicitando o serviço. O documento deve ser protocolado no Quartel do Comando Geral, localizado na Rua Itabaiana, 336, Centro. Para mais informações, entrar em contato com a Coordenação do Proerd: (79) 3226-7106 e 98867-6780.

Fonte: PM