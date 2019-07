Prefeitura oferta mais de 1.500 novas vagas em cursos e oficinas de qualificação

08/07/19 - 09:08:10

A partir da próxima terça, dia 9, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação Profissional (Fundat), abre inscrições para mais de mil novas vagas em cursos e oficinas de qualificação, uma política de capacitação que faz parte do Planejamento Estratégico da gestão municipal e objetiva contribuir para a formação profissional do cidadão, com o intuito de inseri-lo no mercado de trabalho.

No total, são 1.535 vagas, distribuídas em 22 cursos – com 23 turmas – voltadas aos eixos de Informação e Comunicação, Produção Cultural e Design, Ambiente e Saúde, Gestão e Negócios, Produção Alimentícia, ministrados por instrutores da Fundat, juntamente com 14 oficinas, ofertadas em parceria com instituições de ensino superior.

Para realizar a inscrição, o cidadão deve apresentar o RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os interessados em participar destes cursos, que tenham entre 14 e 17 anos, será obrigatório o acompanhamento do responsável, que também precisará apresentar o RG e CPF no ato de inscrição.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 17h, na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou diretamente na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) onde ocorrerá o curso. Mas, para as oficinas, as inscrições são realizadas apenas na sede da Fundat. É importante ressaltar que as inscrições permanecerão abertas enquanto houver vagas.

Confira abaixo as opções de cursos disponíveis e as informações essenciais para cada turma.

Cursos livres

Informática para Melhor Idade: 60h |Início: 17/07 | Horário: 13h às 16h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I Incompleto a partir 50 anos | Local de realização: CQUP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

Técnicas Básicas em Bolsas: Carga Horária: 30h |Início: 23/07 | Horário: 13h às 16h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: CQUP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

Técnicas Básicas em Bijuteria (Tiaras): Carga Horária: 30h |Início: 23/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, S/N, Bairro Santa Maria);

Material Reciclado (Garrafa Pet): Carga Horária: 30h |Início: 18/07 | Horário: 08h às 11h| Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, s/n, Bairro Santa Maria);

Depilação Artística: Carga Horária: 60h | Início: 16/07 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado do Curso de Depilação | Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

Empreendedorismo Digital: Carga Horária: 60h | Início: 22/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

Unhas Decoradas: Carga Horária: 40h |Início: 17/07 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Manicure| Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

Corte e Escova: Carga Horária: 60h |Início: 22/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Cabeleireiro | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

Técnicas Básicas de Bordado Livre: Carga Horária: 30h |Início: 24/07| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

Bolos e Tortas: Carga Horária: 40h |Início: 16/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

Técnicas Básicas em Montagem de Bijuteria (Sandálias): 30h |Início: 18/07 | Horário: 8h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

Doces e Salgados: Carga Horária: 40h |Início: 23/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

Unhas Decoradas: Carga Horária: 40h |Início: 15/07| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Manicure | Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, bairro Coroa do Meio);

Bolos Decorados: Carga Horária: 20h |Início: 22/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto e Certificado de Bolos e Tortas| Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, bairro Coroa do Meio);

Técnicas Básicas em Caixa de Presente: Carga Horária: 30h |Início: 22/07 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio II (Av. Desembargador Antônio Gois, s/n, bairro Coroa do Meio);

Técnicas Básicas em Pintura em Tecido (Camisa): Carga Horária: 30h |Início: 15/07 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio II (Av. Desembargador Antônio Gois, s/n, bairro Coroa do Meio).

Cursos livres e oficinas em associações/instituições parceiras

Técnicas Básicas de Arte em Vidro: Carga Horária: 30h |Início: 16/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Casa Batista da Amizade (Rua João Andrade, nº766, bairro Santo Antônio);

Técnicas Básicas de Bordado em Fitas: Carga Horária: 30h |Início: 24/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Lar de Zizi (Rua da Integração, nº175, bairro Luzia);

Culinária Vegetariana: Carga Horária: 16h |Início: 22/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: Associação Nosso Lar de Assistência à Infância – ANLAI (Rua Expedicionário Brasiliano Oliveira Gomes, s/n, bairro Santa Maria);

Técnicas Básicas em Patch Aplique: Carga Horária: 30h |Início: 23/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Associação de Moradores do Bugio (Av. Centenário, s/n, bairro Bugio);

Técnicas Básicas em Feltro: Carga Horária: 30h |Início: 24/07 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Externato São Francisco de Assis (Rua Nossa Senhora das Dores, nº 585, bairro Suíssa).

Oficina de Técnicas em Maquiagem: Carga Horária: 8h |Início: 22/07 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Associação de Moradores do Santa Tereza;

Oficina de Cupcake Simples: Carga Horária: 12h |Início: 25/07 – Horário: 08h às 12h|Término: 26/07 – Horário: 08 às 12h / 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: Igreja Batista Memorial (Rua Paraíba, nº598, bairro Siqueira Campos).

Oficinas em parceria com instituições de ensino superior

Oficina – Aperfeiçoamento Profissional – Data: 15/07 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Segurança no Trabalho – Data: 17/07 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Dicas para Saúde Auditiva e Vocal do Trabalhador – Data: 17/07 | Ministrante: Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Técnicas Básicas de Redação – Data: 18/07 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Cuidador de Idosos – Data: 19/07 | Horário: 08 às 12h – 13h às 17h | Ministrante: Unirb | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Gestão Financeira – Data: 23/07 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Mediação de Conflitos Gerenciais – Data: 24/07 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Unirb | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Meu lixo, Minha Responsabilidade – Data: 25/07 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Telemarketing – Data: 26/07 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Fundat| Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Técnicas Básicas de Redação – Data: 30/07 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Liderança e Desenvolvimento em Equipes – Data: 31/07 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Faculdade Estácio | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Recepcionista – Data: 01/08 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Fundat| Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Empreendedorismo Digital – Data: 02/08 | Horário: 08 às 12h – 13 às 17h | Ministrante: Fundat | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Qualidade no Atendimento ao Público – Data: 29/07 | Horário: 08 às 12h | Ministrante: Fundat | Local – Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE).