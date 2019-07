Tite comemora vitória no Maracanã: ‘templo maior do futebol’

“Não é piegas se emocionar e falar do que é o sentimento. Eu não tenho problema nenhum.”

Tite disse que não encara críticas como algo que parte de quem está contra ele. “É do processo democrático, de busca, de crescimento”, disse o técnico, que afirmou que existem muitas formas de se jogar bem e ganhar no futebol. “Somos fieis a uma ideia de futebol que é consistente”, afirmou.

O treinador do Brasil também criticou a arbitragem e disse que questionou o pênalti marcado a favor do Peru. “O descritério da arbitragem foi notório.”

O técnico do Peru, Ricardo Gareca, também concedeu entrevista coletiva e disse considerar que o resultado da final foi justo e que o Brasil é uma solução sólida. Ricardo afirmou que o Peru melhorou desde o início da competição, teve seu momento na partida, mas o Brasil soube aproveitar bem as oportunidades.

¨Somos uma seleção que melhorou e vai melhorar. Se vermos desse ponto de vista, me deixa tranquilo. Isso não quer dizer que não há motivo de superação e de rever, porque temos que melhorar cada vez mais¨, disse ele, que rejeitou rotular o Peru como seleção revelação da Copa América. “É uma seleção experiente. Não se pode dizer que é uma revelação.”

O técnico peruano foi questionado sobre a possibilidade de assumir o comando da seleção argentina, país onde nasceu. Ricardo afirmou que, apesar de amar seu país, pretende honrar o contrato que assinou com o Peru até 2021.

“Tenho um contrato com um país que me ofereceu tudo e que me deu tudo”, disse ele.

Foto Fernando Frazão/Agência Brasil