5ª EDIÇÃO DO PARLANORDESTE ACONTECERÁ NO ESTADO DE SERGIPE NO MÊS DE AGOSTO

09/07/19 - 17:06:33

A trinta dias de Sergipe sediar o 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste – ParlaNordeste, a equipe da Alese se reuniu na manhã desta terça-feira,09, no gabinete da presidência do Poder Legislativo, a fim de discutirem sobre a organização e comunicação do evento, que acontecerá no dia 09 de agosto, no Plenário Pedro Barreto de Andrade, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, tendo como anfitrião o presidente da Casa, deputado estadual Luciano Bispo.

Temas como “Reforma da Previdência”, “Consórcio dos Estados do Nordeste”, “Segurança Pública” , “Saneamento Básico” são alguns dos assuntos que serão discutidos durante o ParlaNordeste, além das propostas de redução do Benefício de Prestação Continuada (BPC), alteração nas regras da aposentadoria rural e possível fusão do Banco do Nordeste (BNB) ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

De acordo com o diretor de comunicação da Assembleia Legislativa de Sergipe, Marcos Aurélio, a novidade para a 5ª edição do ParlaNordeste será a criação do Conselho dos Idosos e a elaboração da “Carta de Aracaju”, documento este que será confeccionado ao final do encontro e reunirá toda a problemática do nordeste, e em seguida será encaminhado aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além de todos os integrantes das bancadas federais dos nove estados.

Marcos Aurélio relatou ainda que recentemente a bancada sergipana, na pessoa do presidente Luciano Bispo, e demais representantes do colegiado do ParlaNordeste estiveram reunidos com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM/RJ) e Davi Alcolumbre (DEM/AP), que abraçaram todas as temáticas do envolve a região do Nordeste. Temas que, segundo o diretor de comunicação, já estão sendo discutidos em Brasília, e os parlamentos estaduais do nordeste estão cada vez mais consolidados e engajados na luta em prol do povo nordestino.

Participaram da Reunião, a coordenadora da Rede Alese, a jornalista Rosângela Dória; a chefe de gabinete da presidência da Alese, Janine Bogues; a chefe do cerimonial, Laura Kummera; o chefe de segurança, o Ten. Melo e o jornalista, Thiago Aragão.

Por Luciana Botto- Rede Alese