A Dona do Pedaço- Ellen desconfia de briga entre Régis e Jô. Governanta de Maria da Paz estranha clima entre playboy e blogueira

Na novela A Dona do Pedaço, Régis (Reynaldo Gianecchini) aproveitou tudo o que tem direito na lua de mel com Maria da Paz (Juliana Paes). Mas quando ele chega ao apartamento que passa a dividir com a esposa, descobre que Jô (Agatha Moreira) esteve com Téo (Rainer Cadete).