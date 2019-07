ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CAMINHÕES PROVOCA CONGESTIONAMENTO NA BR 235

09/07/19 - 07:52:12

Um acidente envolvendo dois caminhões ocorrido no inicio da manhã desta terça-feira (09) na BR 235, entre os municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro interrompeu o trânsito no sentido capital.

As informações são de que no acidente, uma pessoa teve ferimentos leves e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A orientação é que os motoristas evitem passar por essa localidade, seguindo pelo viaduto e em sentido à avenida Santa Gleide para entrar em Aracaju.