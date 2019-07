Alunos de Direito terão aulas práticas em reuniões condominiais

09/07/19 - 10:50:24

O projeto da UNINASSAU Aracaju visa dar espaço aos eventos integrando o curso

Por: Suzy Guimarães

Sempre buscando atender a comunidade a apoiar o desenvolvimento social, a UNINASSAU Aracaju vai promover a realização de reuniões e assembleias fora dos condomínios. O projeto da Faculdade visa disponibilizar espaços gratuitos na Instituição como salas de aula e auditório para que aconteçam as reuniões e assembleias, além de promover interação e integração com o Curso de Direito.

Segundo a coordenadora do curso de Direito, Maria Lúcia Ribeiro, a novidade é importante para os alunos que terão a oportunidade de aprender e conhecer na prática o assunto e como o Direito atua nele, além de empreendimentos que não possuem espaço apropriado para reuniões. “A ideia é disponibilizar espaços da Faculdade, sem nenhum ônus, para atender o segmento condominial. Uma iniciativa que visa aproximar a comunidade acadêmica dos eventos que vem ocorrendo no dia a dia do mercado”, afirma.

Ainda segundo ela, “existem condomínios que, quando têm essa necessidade, são obrigados a alugar algum espaço para promover suas reuniões com os moradores. A abertura criada pela UNINASSAU é uma contribuição singular e sem precedentes para os empreendimentos que convivem com essa situação”.