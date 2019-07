Antes de jogo no Batistão, Washington Coração Valente visita crianças carentes

09/07/19 - 05:05:28

A terça-feira, 9 de julho, será movimentada na agenda do ex-jogador Washington Coração Valente. À noite ele entra em campo para celebrar os 50 anos do Batistão. Antes, às 15:00 ele faz uma visita à Capitania dos Portos para conhecer o projeto Navegar, cujo objetivo é ensinar a vela aos alunos de escolas públicas do estado. Na condição de secretário nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social do governo federal, o craque dos gramados estuda uma forma de trazer recursos para os atletas que velejam pelos rios de Sergipe.

Em julho do ano passado, o Ministério do Esporte em parceria com Secretaria estadual de Esporte, fez a doação de 10 barcos à vela do tipo Optimist para a inclusão do “Projeto Navegar” aos alunos do Programa Forças no Esporte (PROFESP). A implantação das aulas de vela para os alunos da rede pública completa um ano em julho de 2019. As embarcações ficam no Iate Clube de Aracaju, onde acontecem as aulas para a prática do esporte olímpico.

O projeto Navegar é uma forma de aproveitar uma área pouco explorada na formação social de crianças e adolescentes do estado de Sergipe. Trata-se de um importante instrumento de incentivo à melhoria da capacidade física, social e intelectual dos atletas, além de promover o desenvolvimento de uma maior compreensão ecológica, com foco na preservação e cuidados com o ambiente marinho.

“É uma grande oportunidade de aprender uma modalidade esportiva pouco praticada no Brasil. A Vela é uma atividade saudável e que já rendeu conquistas mundiais e olímpicas para nosso país. Espero que os alunos do PROFESP estejam aproveitando bem essa chance”, disse Washington Coração Valente.

Fonte e foto assessoria