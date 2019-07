Aspra diz que seis viaturas do 7º batalhão estão paradas por falta de manutenção

09/07/19 - 13:52:39

No dia 25 de abril do corrente ano, a assessoria jurídica da ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) já denunciava que 5 viaturas do 7º Batalhão estavam paradas por falta de manutenção (http://www.espacomilitar.com/search?q=viaturas+paradas+por+falta+de+manuten%C3%A7%C3%A3o).

Já nesta terça, dia 09, durante entrevista concedida na Rádio Jornal FM, no programa Jornal da Vida, apresentado pelo radialista Jailton Santana, o assessor jurídico da ASPRA/SE e conselheiro da OAB/SE, Márlio Damasceno, denunciou que mais uma vez o 7º Batalhão tem viaturas paradas por falta de manutenção, só que desta feita, são 6 (seis), quais sejam: Spin de placa QMA-6773, Duster de placa QMB-1947, Amarok de placa QMG-3852, Base Móvel de placa QKQ-4883, S10 de placa JKK-6388 e Voyage de placa QKU-9943.

Para o assessor jurídico, “é inadmissível que um batalhão como o sétimo, que tem feito diversas prisões e apreensões, e que tem prestado relevantes serviços à sociedade sergipana, mais precisamente à população de Lagarto e Riachão do Dantas, fique com seis viaturas a menos no serviço operacional por falta de manutenção, ressaltando que não é a primeira vez que o fato ocorre este ano. No momento que a população sergipana clama por mais segurança pública, ter viaturas paradas por falta de manutenção, é de se lamentar”.

Espera-se que o problema não volte a ocorrer, pois somente este ano, já é a segunda vez que o problema é denunciado, referente à mesma unidade militar, que como já dissemos, tem feito um excelente trabalho na região, cabendo ao comando da PMSE resolver esta questão de uma vez por todas.

Matéria do blog Espaço Militar