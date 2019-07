Atalaia Kart Center inaugura no município de Aracaju, na Orla

Quem nunca se imaginou recebendo a bandeirada de campeão e subindo ao lugar mais alto do pódio para receber um belo troféu?! Em Aracaju você pode ter essa sensação no Atalaia Kart Center. Uma nova estrutura montada no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia, onde você pode participar de corridas cronometradas com a família, amigos do trabalho ou membros de qualquer grupo e descobrir quem é o mais rápido da turma.

Cada bateria pode ter até seis competidores e as corridas de 10 minutos custam R$ 40 por pessoa e nas de 15 minutos o custo é de R$ 50 por pessoa. Na corrida, os participantes podem usar os macacões, capacetes e luvas do kart center sem custo extra.

O Atalaia Kart Center funciona de terça a sábado das 18h às 22h30, aos domingos das 15h às 22h30 e nos feriados das 17h às 22h30. Para mais informações o contato é o (79) 9.9686-6495.

Fonte e foto FM assessoria