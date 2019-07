Capitão Samuel denuncia abandono do estádio Adolfo Rollemberg

09/07/19 - 10:44:37

Nesta segunda-feira, 08, o deputado Capitão Samuel fez uma visita de fiscalização ao estádio Adolfo Rollemberg, localizado no conjunto Agamenon Magalhães. Chegando ao local, o parlamentar percebeu que a área se encontra em estado de completo abandono. O lugar que servia para a prática de esporte, virou esconderijo para usuários de drogas.

Outro problema enfrentado pela comunidade é a falta de iluminação no local, pois os moradores se sentem ainda mais vulneráveis com a presença de traficantes e drogados.

Segundo o Capitão Samuel, será feito um comunicado ao governador do estado para que medidas imediatas sejam tomadas. “A população não pode sofrer as consequências do abandono. As pessoas estão se sentindo inseguras pela quantidade de mato e pela falta de iluminação, que acaba dando espaço para a criminalidade”, finaliza.

Por Ane Esabele

Foto assessoria