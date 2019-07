Carmo Dalla Vecchia vem compartilhando com seus seguidores um ensaio fotografado por ele em que amigos aparecem em cliques ousados e divertidos num quarto

09/07/19 - 23:07:53

Carmo Dalla Vecchia vem compartilhando com seus seguidores um ensaio fotografado por ele em que amigos aparecem em cliques ousados e divertidos num quarto. Ao postar fotos do ator Cássio Collares posando no armário do tal cômodo, o ator de “Malhação” foi questionado se o modelo tratava-se do seu namorado.

“É seu namorado, Carmo?”, quis saber o seguidor. “Um deles. São vários”, respondeu o ator. “Posso ser um deles?”, retrucou o fã. Carmo seguiu com o diálogo: “Vou pensar. Manda um nude”. “Eita, só trabalha com nudes?”, completou o seguidor. “Namoro? Só”, finalizou Carmo Dalla Vecchia.

Fonte/Foto: globo.com