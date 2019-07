Chuvas continuam causando problemas e várias ruas da capital estão alagadas

09/07/19 - 13:22:46

As fortes chuvas que caem em todo o estado têm causado muitos transtornos para a população e preocupação para as autoridades. Desde a última quinta-feira que as chuvas são torrenciais e ininterruptas e os problemas vem acontecendo em Aracaju e em várias cidades no interior do estado.

Em Umbaúba, uma torre de 36 metros de altura acabou caindo e atingindo três casas. Por sorte ninguém se feriu. As barragens no interior do estado já começaram a transbordar e a situação é de alerta. Em Aracaju os problemas também continuam e várias ruas e avenidas estão completamente alagadas e há a preocupação de desmoronamento de encostas.

A defesa civil emitiu um alerta desde a tarde desta segunda-feira, pedindo que a população ficasse atenta. Alguns canais, por conta dos dejetos que são jogados nos leitos por moradores, já transbordaram.

Ainda na capital, as avenidas Airton Teles e Euclides Figueiredo, motoristas é pedestres precisam de muita atenção por conta do volume de água. As fortes chuvas também geraram vários problemas em coberturas residenciais no bairro Porto Dantas.