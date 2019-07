CORPO DE BOMBEIROS É ACIONADO PARA COMBATER PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NO HU

09/07/19 - 06:21:20

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foi acionado na tarde desta segunda-feira (08) para combater um princípio de incêndio registrado no laboratório do Departamento de Odontologia do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Aracaju.

O fogo, segundo a assessoria de comunicação da unidade, pode ter sido causado pelo superaquecimento de um equipamento odontológico.

O incêndio foi de pequenas proporções e não houve feridos, apenas danos materiais.