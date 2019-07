FF Libertadores: Maior competição de futebol amador do estado inicia nova temporada

09/07/19 - 10:06:23

Considerada a maior competição de futebol amador do estado de Sergipe, a FF Libertadores iniciou mais uma nova temporada. A 9ª edição do torneio começou na última quinta-feira, 4 de julho, e vai até o dia 5 de dezembro, reunindo quase 800 atletas divididos em 18 equipes. Os jogos acontecem no Clube de Engenharia, no bairro Coroa do Meio.

Para o organizador, Glennyson Cruz, há cada ano o nível técnico da FF Libertadores aumenta com a participação de ex-jogadores profissionais veteranos e jovens atletas mesclando experiência e juventude.

“A FF possui um nível bastante competitivo e todos os anos recebemos bons jogadores. A procura só aumenta, muita gente quer participar não só pela disputa pelo título, mas também pela confraternização com os amigos”, afirma Glennyson.

O campeonato conta com o apoio do vereador Thiaguinho Batalha, que terá sua marca estampada em todas as mais de mil peças dos uniformes das equipes participantes e em placas ao redor do campo.

“Mais um campeonato que apoio e esse para mim é o mais organizado do estado. Apoiar o esporte e a cultura tem se tornado duas fortes bandeiras do meu mandato”, destaca o vereador, que também vai disputar a competição.

Fonte e foto FM assessoria