GETAN APREENDE MAIS DE 12 QUILOS DE DROGAS NO ROSA ELZE, EM SÃO CRISTÓVÃO

09/07/19 - 12:37:58

As drogas foram encontradas em um estabelecimento comercial da localidade

Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), na manhã de sábado, 6, apreenderam 12 kg de drogas. Entre os entorpecentes, foram encontrados maconha, crack e cocaína. A ação ocorreu em uma mercearia localizada no bairro Rosa Elze, no município de São Cristóvão.

A apreensão ocorreu por volta das 9 horas. As equipes do Getam foram verificar uma denúncia anônima sobre venda de entorpecentes em um estabelecimento comercial. No endereço informado, os policiais encontraram Maria Do Socorro de Jesus Lima, de 41 anos, que apresentou-se como a dona da mercearia.

Ao ser questionada, sobre o tráfico de drogas, a mulher negou, mas autorizou a entrada da guarnição para efetuar buscas no local. Durante a revista, foram encontradas várias sacolas com maconha, pedras de crack, cápsulas de cocaína; além de três balanças de precisão e um caderno contendo anotações de nomes de supostos devedores do ponto de tráfico.

Com o apoio dos cães farejadores do Canil da PMSE, os militares ainda encontraram mais entorpecentes na residência da suspeita, totalizando 12Kg de maconha, 200 gramas de cocaína, 30 gramas de crack,; assim como 100 cápsulas de cocaína prontas para a venda e várias embalagens utilizadas para fracionar as substâncias ilícitas.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes, e Maria do Socorro informou que o material apreendido pertencia ao seu namorado, identificado como Daniel Jorge do Nascimento, que já responde a processo judicial por tráfico de drogas.

Com informações de: Ascom PM/SE